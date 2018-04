Tarife

Warnstreiks in Thüringen angelaufen

13.04.2018, 11:18 Uhr | dpa

In Jena haben am Freitagvormittag mehr als 250 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes für höhere Gehälter demonstriert. Gleichzeitig legten in mehreren Thüringer Städten Beschäftigte die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu den Warnstreiks aufgerufen. Ihr zufolge waren hauptsächlich die Stadtwerke Erfurt, die Stadtverwaltung Jena sowie die Bundesagentur für Arbeit in Erfurt und Nordhausen von den Ausständen betroffen. In Erfurt blieben Mülltonnen ungeleert. Verdi fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat.