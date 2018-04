Brände

Villa in Ellrich soll kontrolliert abbrennen

13.04.2018, 11:18 Uhr | dpa

Eine seit dem frühen Freitagmorgen in Flammen stehende Villa in Ellrich (Landkreis Nordhausen) lassen Feuerwehr und Polizei nun kontrolliert abbrennen. Die ehemalige Heilanstalt war nach Polizeiangaben bereits durch das Feuer akut einsturzgefährdet. Daher habe die Feuerwehr das Gebäude noch nicht betreten können. Das historische Gebäude stand laut Polizeiangaben seit mehreren Jahren leer. Es sei jedoch ab und an von Obdachlosen als Unterkunft genutzt worden. Auch Jugendliche hätten sich dort immer wieder aufgehalten, so eine Polizeisprecherin.