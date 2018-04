Fußball

1. FC Nürnberg will Saison "mit dem Aufstieg krönen"

13.04.2018, 12:48 Uhr | dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg will im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim FC Ingolstadt seine gute Ausgangslage im Aufstiegskampf im Idealfall verbessern. "Wir wollen nach dem Sieg gegen Heidenheim auch in Ingolstadt weiter punkten und unseren Neun-Punkte-Vorsprung behalten oder sogar ausbauen", sagte Trainer Michael Köllner am Freitag. Die Nürnberger sind derzeit Tabellenzweiter und haben einen Vorsprung von neun Zählern auf Verfolger Ingolstadt. Vier Punkte mehr hat der Club momentan als Überraschungsaufsteiger Holstein Kiel auf Relegationsrang drei.

"Der FC Ingolstadt ist mit die Mannschaft mit dem stärksten Kader der Liga. Sie stehen in der Defensive sehr kompakt und leben vorne von ihrer individuellen Qualität", lobte Köllner den Verfolger vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). "Der Druck liegt eher bei den anderen. Wir wollen uns für unsere gute Saison natürlich belohnen und sie mit dem Aufstieg krönen."

Innenverteidiger Ewerton kehrt nach verbüßter Gelb-Sperre wieder ins Team zurück. Der Brasilianer und sein Nebenmann Georg Margreitter seien "unsere Abwehrgaranten", sagte Köllner.

Topstürmer Mikael Ishak hatte beim 3:2 vor einer Woche gegen Heidenheim sein Comeback nach einem Innenbandriss im linken Knie gefeiert und eine Halbzeit gespielt. "Ishak hat die Belastung gut weggesteckt. Ich hoffe, dass es am Sonntag schon zu mehr als 45 Minuten reicht", sagte Köllner. "Ishak hat viel Selbstvertrauen und strahlt das auch auf seine Mitspieler aus."

Vor dem Sieg gegen Heidenheim hatten die Nürnberger eine Serie von fünf Partien ohne Dreier. Köllner führte dies auch auf einen Spannungsabfall vor der Länderspielpause zurück. "Keine Mannschaft kann über 34 Spieltage gleich emotionalisiert werden, aber jetzt ist im Training wieder Feuer drin", versicherte der "Club"-Coach.