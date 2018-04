Kriminalität

Männer gehen mit Axt und Kanthölzern aufeinander los

13.04.2018, 12:48 Uhr | dpa

Bewaffnet mit einer Axt und Kanthölzern sind drei Männer in Langewiesen (Ilmkreis) aufeinander losgegangen. Zu der Auseinandersetzung sei es am Donnerstag in einem Garten gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei der Streithähne im Alter von 29 bis 31 Jahren hätten sich dabei an den Hölzern bedient, der dritte stand laut Polizei unter Drogeneinfluss und griff zur Axt. Alle drei wurden leicht verletzt, zwei kamen ins Krankenhaus. Zu den Hintergründen des Streits ermittelt die Polizei noch. Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.