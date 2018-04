Fußball

Bielefeld stattet Fußballer Siya mit Profivertrag aus

13.04.2018, 12:48 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat seinen Nachwuchsspieler Cerruti Siya mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2021 ausgestattet. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der 18 Jahre alte zentrale Mittelfeldmann gehört den Ostwestfalen seit 2012 an. In der aktuellen Saison stand er viermal im Aufgebot des Profiteams von Trainer Jeff Saibene. In der Junioren-Bundesliga bestritt Siya 81 Spiele und erzielte dabei sieben Tore.