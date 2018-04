Theater

Staatstheater Mainz schaut hinter Kulissen der Macht

13.04.2018, 12:48 Uhr | dpa

Transparenz, Macht und Herrschaft sind Leitmotive in der neuen Spielzeit am Staatstheater Mainz. "Durch Transparenz hat man die Chance, Dinge zu begreifen, zu verstehen", sagte Intendant Markus Müller am Freitag in Mainz. Aber in der Privatsphäre könne zu viel Transparenz auch ungut sein. Diese und andere Ambivalenzen werden auf unterschiedliche Weise ab Mitte August auf die Bühnen gebracht.

Im Schauspiel widmet sich eine Uraufführung am 28. August dem Landtag von Rheinland-Pfalz. Das von Björn Bicker geschriebene Stück "Das letzte Parlament" geht mit Blick auf den provisorischen Sitz des Landtags der Frage nach: Gehört die Demokratie ins Museum? Auch drei Klassiker drehen sich um das Thema Macht: "Maria Stuart" von Friedrich Schiller, "Das Leben ein Traum" von Pedro Calderón de la Barca" und "Leonce und Lena" von Georg Büchner. Insgesamt hat das Schauspiel 17 Premieren und 16 Wiederaufnahmen zu bieten.

Mit einer deutschen Erstaufführung wartet die Oper auf: Zur Premiere von "Avis de Tempête" (Sturmwarnung) des französischen Komponisten Georges Aperghis sagte Generalmusikdirektor Hermann Bäumer: "So ein schweres Stück habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, das ist unfassbar kompliziert, aber das Stück ist einfach grandios." Premiere ist am 9. März 2019. Wer es gern klassischer hat, kann Wagners Ring an einem Abend sehen - in der Fassung von Loriot. "Anderswo muss man dafür vier Abende ins Theater", sagte Intendant Müller.

Die Bedeutung von Regeln und Regelverletzungen thematisiert das Tanzstück "Krawall im Kopf" von Felix Berner, das sich auch an Jugendliche ab elf Jahren richtet. Die Tänzer zeigen nach den Worten von Tanzdirektor Honne Dohrmann, was passiert, wenn man Regeln anders interpretiert oder neue aufstellt.