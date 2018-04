Geschichte

Große Karl-Marx-Statue in Trier aufgestellt

13.04.2018, 12:48 Uhr | dpa

Die Stadt Trier hat Karl Marx zum 200. Geburtstag ein Denkmal gesetzt: Im Zentrum stellte sie am Freitag eine Statue des in Trier geborenen Philosophen auf. Die 4,40 Meter große Bronzeskulptur wurde mit einem Gabelstapler auf ein gut ein Meter hohes Treppenpodest gesetzt. "Es sieht richtig gut aus", sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) dazu. Die umstrittene Karl-Marx-Statue ist ein Geschenk der Volksrepublik China. Bis zu den Feierlichkeiten am 5. Mai bleibt der "Riesen-Marx" verpackt. Erst dann soll er enthüllt werden.

"Karl Marx hat Weltgeschichte geschrieben und ist der bekannteste Trierer", sagte Baudezernent Andreas Ludwig (CDU). Das Denkmal sei eine neue Sehenswürdigkeit und solle zur Auseinandersetzung mit Marx anregen - und bedeute keineswegs eine "Glorifizierung von Ideologie."

Beim Aufstellen war lediglich kurz der Kopf der 2,3 Tonnen schweren Statue zu sehen. Mit Unterbau ist das Werk, das auf einem Platz nahe der Porta Nigra und dem ehemaligen Wohnhaus der Familie Marx steht, 5,50 Meter hoch. Nachts und an Wochenenden wird es nun bewacht.

Dass Trier eine Karl-Marx-Statue aus China in dieser Größe an diesem Platz aufstellt, hat heftige Kritik ausgelöst. Marx, einer der geistigen Väter des Kommunismus, war am 5. Mai 1818 in Trier geboren worden und verbrachte die ersten 17 Jahre seines Lebens dort. Zum Jubiläum gibt es in Trier drei Sonderausstellungen und 600 Einzelveranstaltungen.