Dynamo-Geburtstag mit Abstiegssorgen: Sieg zum Jubiläum

13.04.2018, 14:19 Uhr | dpa

Feste soll man feiern wie sie fallen. Zwei Tage nach 65. Vereinsjubiläum wollen die Spieler der SG Dynamo Dresden ihren Teil zu den Feierlichkeiten beitragen - und einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenverbleib machen. "Der Geburtstag ist nicht unser alleiniger Antrieb. Die Situation ist so schon brisant, dass jeder den Druck spürt. Aber wir sind in den letzten beiden Spielen schon gut damit umgegangen, daran wollen wir anknüpfen", erklärte Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus am Freitag.

Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) empfängt Dresden den Überraschungs-Aufsteiger Holstein Kiel zu den Feierlichkeiten im DDV-Stadion. Doch die Gäste werden keine Geschenke mitbringen, stecken selbst mitten im Aufstiegsrennen. Seit dem fünften Spieltag haben die "Störche" die Aufstiegsränge nicht mehr verlassen, sind aktuell Dritter und bereits seit fünf Partien wieder ungeschlagen.

Dresden ist 13. der Tabelle, drei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsrang. "Wenn man auf die Tabelle guckt, kann man fast nicht glauben, dass sie erst zwei Spiele in der Rückrunde gewonnen haben. Aber wir werden sie auf gar keinen Fall unterschätzen", sagte Neuhaus.

Der 58-Jährige warnte vor einem kombinationsstarken und sehr variabel agierenden Gegner, der seine Stärken vor allem im Spiel nach vorn besitzen würde. Denn wie stark die Mannschaft von Markus Anfang ist, musste Dresden im November schmerzlich erfahren. Bei der 0:3-Pleite war man schlichtweg überfordert, zeigte wohl die schwächste Leistung der Saison und wurde zeitweise vorgeführt.

Doch nicht nur die Erinnerung an das Hinspiel könnten für etwas schlechte Laune gesorgt haben, unter der Woche trübten zudem neuerliche Verletzungssorgen die Partystimmung ein wenig. Neben den Langzeitverletzten Abwehrspieler Sören Gonther fällt auch Innenverteidiger Jannik Müller mit einer in der Partie bei Eintracht Braunschweig zugezogenen Fraktur des rechten Innenknöchels für den Rest der Saison aus.

Dresdens Personalsituation präsentiert sich dadurch wieder deutlich spannungsvoller, als in den vergangenen Wochen. Zumal zeitweise auch Florian Ballas - ein weiterer Innenverteidiger - aufgrund eines Infekts mit dem Training aussetzen musste. Er kann aber auflaufen, im Gegensatz zu Andreas Lambertz. "Lumpi hat ein paar Kopf- und Bewegungsschmerzen, gut möglich dass ein Nerv eingeklemmt ist. Er wird das über das Wochenende behandeln lassen", erklärte Neuhaus.