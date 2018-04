Kriminalität

Schwerverletzte Frau vor Haus gefunden: Drei Festnahmen

13.04.2018, 16:28 Uhr | dpa

Eine 51 Jahre alte schwer verletzte und betrunkene Frau ist am Freitagmorgen in Rüsselsheim in der Nähe des Stadtparks vor einem Haus gefunden worden. Drei volltrunkene Männer wurden wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vorläufig festgenommen, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. "Alle hatten zwei bis drei Promille." Die Frau hat mehrere Brüche und soll getreten worden sein.

Ein Anwohner hatte am frühen Freitagmorgen die Polizei alarmiert, weil er Hilferufe gehört hatte. Die Besatzung eines Streifenwagens fand kurz darauf die Frau. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf wurden die Männer im Alter zwischen 25 und 46 Jahren festgenommen. Zwei von ihnen haben keinen Wohnsitz. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar. Es wird auch geprüft, ob noch andere Straftaten außer der Körperverletzung eine Rolle gespielt haben.