Ausstellungen

Ausstellung in Leipzig zeigt antikes Pergamon in 3D

13.04.2018, 14:19 Uhr | dpa

Die antike Residenzstadt Pergamon ist von Ende April an virtuell in Leipzig zu bestaunen. Eine Ausstellung werde die alte griechische Metropole im heutigen Westen der Türkei in 3D zeigen, teilte die Universität Leipzig am Freitag mit. So führt eine Film-Installation vom Stadttor bis zur Akropolis mit den Herrscherpalästen und veranschaulicht die Zeit um 200 nach Christi. Auch Stadtgebiete, in denen die Bewohner lebten und arbeiteten, sollen zu sehen sein.

Ein weiterer Teil der Schau, den Studenten des Studienganges "Archäologie der Alten Welt" der Hochschule konzipiert haben, zeigt Ergebnisse von Ausgrabungen und Nachbauten von Gebäuden. Die Ausstellung ist vom 21. April bis zum 15. Juli zu sehen.

Als hellenistischer Herrschersitz und römische Metropole gehörte die heutige Unesco-Welterbe-Stätte Bergama/Pergamon zu den prominentesten städtischen Zentren der antiken Welt. Seit mehr als 130 Jahren erforschen Archäologen unter Leitung des Deutschen Archäologischen Instituts die Stadt und ihre Umgebung, wie die Universität weiter mitteilte.