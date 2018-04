Gesundheit

Ärzte fordern bessere Studien zu Online-Risiken für Kinder

13.04.2018, 14:38 Uhr | dpa

Weimar (dpa/th) – Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte verlangt mehr unabhängige Forschung zu Gesundheitsrisiken durch Computer oder Smartphone für Kinder. "Ginge es nach den Vorstellungen so mancher Unternehmen, können Kinder gar nicht früh genug damit beginnen, spielerisch mit Tablets und Handy umzugehen", sagte Verbandspräsident Thomas Fischbach am Freitag in Weimar. Aus seiner Sicht fördert die Politik die Digitalisierung in Kindergärten und Schulen "kritiklos". Dass es zwischen exzessiver Mediennutzung und der Entwicklung von Kindern Zusammenhänge gebe, erlebten Kinderärzte täglich in ihren Praxen. In Weimar hat am Freitag ein bundesweiter Kongress für Jugendmedizin begonnen, zu dem bis Sonntag mehr als 450 Teilnehmer erwartet werden.