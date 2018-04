Prozesse

Lebenslange Haft für zwei Raubmorde gefordert

13.04.2018, 14:38 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen Mann im Alter von Mitte 30, der zwei Männer in Berlin und Brandenburg getötet haben soll, hält die Verteidigung die Mordvorwürfe für nicht erwiesen. In ihrem Plädoyer forderte sie am Freitag vor dem Landgericht Cottbus, den Angeklagten in einem Fall wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als fünf Jahren zu verurteilen und im anderen Freispruch.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor lebenslange Freiheitsstrafe beantragt. Außerdem plädierte sie, die besondere Schwere der Schuld festzustellen und Sicherungsverwahrung anzuordnen. Auch die beiden Söhne des in Finsterwalde (Elbe-Elster) verstorbenen Mannes, die als Nebenkläger im Gerichtssaal auftraten, forderten lebenslänglich, wie das Cottbusser Gericht am Freitag mitteilte. Am 23. April soll das Urteil verkündet werden.

Laut Anklage soll der Angeklagte am 30. Januar 2017 einem 65-Jährigen in Finsterwalde mindestens 25 Mal mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben. Danach nahm er laut Anklage dessen Geldbörse und ein Handy an sich. Das Opfer starb. Nur zwei Tage später soll er dann auf Oberkörper und Kopf eines 31-Jährigen eingestochen haben. Anschließend habe er den Mann durchsucht, um an Geld oder Drogen zu kommen, habe jedoch nichts gefunden. Die Leiche des 31-Jährigen wurde in einem Neuköllner Park entdeckt.