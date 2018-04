Fußball

Werder Bremen ohne Augustinsson und Johannsson gegen Leipzig

13.04.2018, 14:38 Uhr | dpa

Bremen (dpa/lni) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im Spiel gegen RB Leipzig am Sonntag (18.00 Uhr) weiterhin auf Ludwig Augustinsson und Aron Johannsson verzichten. Der Schwede Augustinsson hat muskuläre Probleme im rechten Oberschenkel, Stürmer Johannsson plagt sich mit Knöchelproblemen herum. "Sie werden nicht rechtzeitig fit", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Freitag. Dagegen ist Kapitän Zlatko Junuzovic wieder fit. "Die Wahrscheinlichkeit, dass er spielen wird, ist sehr hoch", kündigte Kohfeldt an.

Die Hanseaten benötigen mit 36 Punkten voraussichtlich noch einen Sieg für den Klassenerhalt. "Wir sind nach wir vor nicht gerettet", warnte Sportchef Frank Baumann. Vor allem der Auftritt beim 1:2 am vergangenen Freitag bei Hannover 96 gilt dazu als Warnsignal. "Irgendwas hat da gefehlt", sagte Kohfeldt. "Ich kann versprechen: Am Sonntag werden wir da sein und eine gute Leistung bringen."

Als kleinen Vorteil sehen die Bremer die lange Vorbereitung auf das Leipzig-Spiel an, während der Gegner noch am Donnerstag in der Europa League bei Olympique Marseille antrat und nach einem turbulenten 2:5 ausschied. "Sich in Ruhe detailliert auf dem Trainingsplatz auf den Gegner vorzubereiten, sehe ich als Vorteil an", betonte Kohfeldt. "Dennoch rechne ich mit einer sehr starken Leipziger Mannschaft."