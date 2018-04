Fußball

Heynckes über Kovac: "Bayern hat gute Wahl getroffen"

13.04.2018, 14:38 Uhr | dpa

Jupp Heynckes traut seinem Trainer-Nachfolger Niko Kovac beim FC Bayern München viel zu. "Ich denke, dass der FC Bayern eine gute Wahl getroffen hat", sagte der 72 Jahre alte Heynckes am Freitag in München. "Er ist prädestiniert, den FC Bayern zu übernehmen", äußerte Heynckes über den 46 Jahre alten Kovac, der seit 2016 bei Eintracht Frankfurt sehr erfolgreich wirke. Zuvor habe Kovac auch als Nationaltrainer mit Kroatien bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien eine gute Visitenkarte abgegeben, betonte Heynckes. Kovac sei ein "innovativer und fleißiger Trainer", der zudem eine "gute Kommunikation mit den Spielern" führe.