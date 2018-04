Museen

Mainzer OB ruft zur Teilnahme an erstem Bürgerentscheid auf

13.04.2018, 16:09 Uhr | dpa

Zwei Tage vor dem ersten Bürgerentscheid in der Geschichte von Mainz hat Oberbürgermeister Michael Ebling alle Stimmberechtigten zur Beteiligung aufgerufen. "Eine lebendige Demokratie lebt von der Teilhabe und dem Gestaltungswillen der Bürgerinnen und Bürger", erklärte der SPD-Politiker am Freitag in Mainz. "Mitgestalten ist wichtig: Wer nicht selbst entscheidet, über den wird entschieden."

Unabhängig von der Haltung für oder gegen den Bibelturm zur Erweiterung des Gutenberg-Museums wünsche er sich eine hohe Beteiligung, damit die Mehrheit das erforderliche Quorum von mindestens 15 Prozent der Stimmberechtigten erreiche, erklärte Ebling. Stimmberechtigt sind am Sonntag rund 161 250 Mainzerinnen und Mainzer. Bis Freitag holten mehr als 26 000 Menschen Unterlagen für die Briefabstimmung ab oder gaben ihre Stimme gleich im Rathaus ab. Das sind 16,1 Prozent der Stimmberechtigten.

Bis zuletzt kämpfen die beiden Lager um jede Stimme. Die Unterstützer in der Bürgerinitiative "Mainz für Gutenberg" hielten den Gegnern vor, sich mit populistischen Argumenten der Zukunft zu verweigern. Diese wiederum klagten, dass die Finanzierung des Gesamtprojekts nicht geklärt sei und dass die Befürworter in einem aggressiv geführten Meinungskampf unfaire Unterstützung der Stadt erhalten hätten.