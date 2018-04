Bau

Baubranche fordert Beschleunigung von Vergabeverfahren

13.04.2018, 16:09 Uhr | dpa

Rostock (dpa/mv) - Mit der Forderung nach schnelleren Vergabeverfahren für öffentliche Bauaufträge hat am Freitag der Verbandstag der Baubranche Mecklenburg-Vorpommerns begonnen. Unter anderem damit könne erreicht werden, dass das ganze Jahr über kontinuierlich gearbeitet werden könne, sagte der Hauptgeschäftsführer des Landes-Bauverbands, Jörg Schnell, am Rande des Treffens in Rostock. Zu oft komme es vor, dass die Arbeiten erst spät beginnen können, wenn die öffentlichen Haushalte bestätigt sind. Am Ende eines Jahres wunderten sich die Auftraggeber darüber, dass die Kapazitäten der Baubranche erschöpft sind. "Im Frühjahr wären die Kapazitäten aber da gewesen", sagte Schnell.

Generell sei die Stimmung in der Branche positiv, sagte Schnell. Im vergangenen Jahr war eine Umsatzsteigerung von elf Prozent im Vergleich zu 2016 erzielt worden. Der Gesamtumsatz erreichte 2017 knapp 2,2 Milliarden Euro und damit erstmals seit etwa 15 Jahren wieder mehr als 2 Milliarden Euro.