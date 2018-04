Unfälle

Bauarbeiter stürzt samt Gerüst in Tiefe: Schwer verletzt

13.04.2018, 16:28 Uhr | dpa

Ein Bauerbeiter ist in Dahlen (Landkreis Nordsachsen) samt Gerüst zwei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 55-Jährigen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig vom Freitag wollte der Mann am Donnerstag Putzarbeiten an einem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr ausführen, als das Gerüst plötzlich umkippte. Der Mann hatte es kurz zuvor mit seinen Kollgen aufgebaut. Polizei und Landesdirektion haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommnen.