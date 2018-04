Unfälle

Hermann will Hindernisse für Motorradfahrer abbauen

13.04.2018, 16:28 Uhr | dpa

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will Motorradfahrer mit neuen Kurvenwarnschildern besser vor schweren Verletzungen bei Unfällen schützen. Die Schilder aus Plastik seien in Baden-Württemberg entwickelt worden, sagte der Minister am Freitag bei einer Veranstaltung auf dem Lochenpass bei Balingen. Sie sollen bei einem Aufprall von gestürzten Motorradfahrern auf das Schild einen geringeren Widerstand bieten und so die Verletzungsgefahr verringern.

Außerdem sollen weiter Leitplanken mit sogenanntem Unterfahrschutz nachgerüstet werden. Der soll verhindern, dass Motorradfahrer nach einem Unfall unter die Planken geraten. Das Land stellt dafür jährlich 500 000 Euro zur Verfügung, der Autoclub ADAC will jedes Einzelprojekt mit 5000 Euro fördern.

Nach Angaben des Innenministeriums starben in Baden-Württemberg in diesem Jahr allein bis Dienstag vier Motorradfahrer bei Unfällen. 2017 waren 104 Biker bei Unfällen gestorben.