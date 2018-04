Energie

Neuer Batteriespeicher von Bosch und EnBW in Betrieb

13.04.2018, 16:28 Uhr | dpa

Am Standort des EnBW-Kraftwerks in Heilbronn ist am Freitag ein neuartiger Batteriespeicher in Betrieb gegangen. Die "Kraftwerksbatterie" wurde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eingeweiht. Sie ist eine gemeinsame Entwicklung des Energieversorgers EnBW und des Technikkonzerns Bosch. Mit dem neuen Batteriespeicher soll die Energiewende unterstützt werden: Die Kraftwerksbatterie gleicht Schwankungen im Stromnetz aus, wenn beispielsweise auf Grund des Wetters weniger Strom aus umweltfreundlicher Wind- oder Sonnenenergie eingespeist wird.

"In der Energiewende steckt enormes Forschungs- und Innovationspotenzial, das wir nutzen und fördern müssen", sagte Kretschmann. "Der Batteriespeicher ist dafür ein gutes Beispiel. Er stellt eine neue Flexibilitätsoption dar, um die Netzstabilität und damit die Versorgungssicherheit zu gewährleisten."

Nach Angaben der beiden Unternehmen Bosch und EnBW ist es das erste Mal in Deutschland, dass ein solcher Stromspeicher in die Leittechnik eines Großkraftwerks eingebunden wird.