Briefwahlinteresse an Kommunalwahl bislang verhalten

13.04.2018, 17:29 Uhr | dpa

Bei der Kommunalwahl am Sonntag ist das Interesse der Stimmberechtigten an der Briefwahlen deutlich geringer als zuletzt bei der Bundestagswahl. Bis einschließlich Donnerstag hätten etwa 5,3 Prozent der Wahlberechtigten per Brief abgestimmt, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Das sind zwei Drittel jener Wahlberechtigten, die Briefwahlunterlagen angefordert haben. Bei der Bundestagswahl im September lag das Briefwahlaufkommen zum gleichen Zeitpunkt bereits bei 14,6 Prozent.

Am höchsten ist das Briefwahlinteresse in den sechs kreisfreien Städten, wo zwischen 7,2 und 8,3 Prozent der Wähler schon abgestimmt haben. An diesem Sonntag sind 1,58 Wahlberechtigte in Thüringen zur Direktwahl von Landräten, Oberbürgermeistern und Bürgermeistern aufgerufen.