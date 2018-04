Theater

Karsten Speck scheidet bei Karl-May-Spielen aus

13.04.2018, 18:18 Uhr | dpa

Der Schauspieler Karsten Speck (57) steigt aus gesundheitlichen Gründen aus seiner Rolle bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg aus. Statt seiner werde Jochen Horst ("Balko") die Rolle des Schurken Harry Melton übernehmen, teilte die Kalkberg GmbH am Freitag mit. Wegen Gesundheitsproblemen könne Speck sein Reittraining nicht fortsetzen, weshalb er um eine Neubesetzung der Rolle gebeten habe, heißt es auf der Internetseite der Karl-May-Spiele. Der 57-jährige Speck war erst Anfang März als Melton-Darsteller in dem Stück "Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg" vorgestellt worden. Das Stück hat am 23. Juni Premiere. Die Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou wird zum sechsten Mal von Jan Sosniok gespielt. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.