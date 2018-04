Brände

Alte Villa brennt völlig nieder: Noch immer Glutnester

13.04.2018, 18:18 Uhr | dpa

In Ellrich (Landkreis Nordhausen) ist eine leerstehende Villa komplett niedergebrannt. Das Feuer war am Freitagmorgen aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Bis zum Abend hatte die Feuerwehr den Brand weitgehend gelöscht. Sogenannte Nachlöscharbeiten würden die Einsatzkräfte aber wohl bis zum frühen Samstagmorgen beschäftigen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Noch immer gebe es in dem ehemaligen Sanatorium Glutnester.

Die Feuerwehrleute versuchten mit einem Bagger, durch die Überreste des abgebrannten Gebäudes an die neuralgischen Stellen zu kommen. Die Feuerwehr hatte sich dafür entschieden, das marode Gebäude kontrolliert abbrennen zulassen. Anwohner waren aufgerufen Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Laut Polizei nutzten in der Vergangenheit immer wieder Obdachlose das seit Jahren leerstehende Haus als Unterkunft. Trotzdem geht die Feuerwehr nicht davon aus, dass sich zum Brandzeitpunkt Menschen im Gebäude aufhielten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.