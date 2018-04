Kommunen

Kommunalaufsicht zeigt Verständnis für Nein zu NPD-Treffen

13.04.2018, 18:38 Uhr | dpa

Nach dem Wirbel um eine Veranstaltung der rechtsextremen NPD in Wetzlar gibt das Regierungspräsidium Gießen der Stadt Rückendeckung. Die Kommune habe den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts nicht willentlich missachtet, teilte die Kommunalaufsicht am Freitag mit. "Vielmehr haben sich die handelnden Personen der Stadt Wetzlar in einem Dilemma befunden", hieß es.

Die Kommune hatte der NPD vor etwa drei Wochen den Zugang zu ihrer Stadthalle verwehrt - und sich damit über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hinweggesetzt. Die Stadt verteidigt ihr Vorgehen damit, dass die Partei die Mietbedingungen nicht erfüllt habe.

Die Prüfung des Regierungspräsidiums habe ergeben, dass sich Wetzlar an den höchstrichterlichen Beschluss halten wollte, teilte ein Sprecher der Behörde mit. Zum anderen habe die Stadt eine berechtigte Sorge gehabt, da die Veranstalter keine Haftpflichtversicherung hätten nachweisen können und es keinen ausreichenden Sanitätsdienst gegeben habe.

Diese Fragen hätten sich umso dringender gestellt, nachdem klar geworden sei, dass keine Parteiversammlung im üblichen Rahmen geplant war, sondern mehrere rechtsradikale Rockbands auftreten sollten. "Die Kommunalaufsicht zeigt Verständnis für das Vorgehen der Stadt. Die Prüfung ist nun abgeschlossen", sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums.