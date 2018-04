Kriminalität

18-Jähriger bremst Lastwagenfahrer aggressiv aus

13.04.2018, 18:49 Uhr | dpa

Ein 18-jähriger hat auf der Autobahn 4 nach Aachen einen Lastwagenfahrer immer wieder aggressiv ausgebremst, schließlich zum Stehen gebracht und mit einem Jagdmesser bedroht. Nach rund 17 Kilometern Verfolgungsfahrt stoppte die Polizei den Fahranfänger und nahm ihm den Führerschein ab. Er muss mit einem Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen, wie die Kölner Polizei am Freitag mitteilte.

Der 18-Jährige hatte sich am Donnerstagmorgen im dichten Berufsverkehr offenbar geärgert, weil der Lastwagen ihm an der Autobahnauffahrt in Düren keinen Platz gelassen hatte. Der niederländische Fernfahrer konnte nicht auf die Mittelspur ausweichen, weil die besetzt war. Danach verfolgte der 18-Jährige den Fernfahrer laut dessen Aussage quer über alle Autobahnspuren, setzte sich mit seinem Wagen immer wieder vor den Lastwagen und bremste stark ab. Dabei entstanden neben der Gefährdung aller Beteiligten laut Polizei auch sechs Kilometer Stau.