Zweiter "Tatort" mit Axel Milberg und Almila Bagriacik

13.04.2018, 19:38 Uhr | dpa

Die Dreharbeiten für den Kieler "Tatort"-Krimi "Borowski und das Glück der anderen" haben in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt mit Axel Milberg (61) begonnen. An seiner Seite als Kommissar Borowski steht zum zweiten Mal Almila Bagriacik (27) als Kommissarin Mila Sahin. Das neue Ermittlerduo hatte bereits im vergangenen Sommer "Borowski und das Haus der Geister" gedreht. Diese "Tatort"-Episode wurde aber bisher noch nicht ausgestrahlt.

Der Sendetermin - ob noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr - steht noch nicht fest. In jedem Fall werde aber "Borowski und das Haus der Geister" als nächster "Tatort" aus Schleswig-Holstein ausgestrahlt. Bagriacik folgt auf Sibel Kekilli, die bisher die Kommissarin Sarah Brandt spielte und den "Tatort" auf eigenen Wunsch verlassen hat. Bagriacik, in Ankara geboren und in Berlin aufgewachsen, stand erstmals in dem vielfach ausgezeichneten Drama "Die Fremde" (2010) vor der Kamera. Sie wurde unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 für die Hauptrolle der Semiya Simsek in der ARD-Filmtrilogie über die NSU-Morde ausgezeichnet.

Ihr zweiter "Tatort" entsteht bis zum 5. Mai in Kiel sowie im Kreis Herzogtum Lauenburg. Das Buch schrieb Sascha Arango - es ist bereits seine siebte Vorlage für einen Borowski-"Tatort". Regie führt Andreas Kleinert. Das Erste zeigt den jetzt entstehenden Fall voraussichtlich 2019. In der Episode geht es um ein Ehepaar, das offensichtlich im Lotto gewonnen hat und eine neidische Supermarktkassiererin. Kommissar Borowski und seine Kollegin Mila Sahin finden den Ehemann blutüberströmt auf dem Ehebett.