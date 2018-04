Unfälle

Senior stirbt nach Frontalzusammenstoß

13.04.2018, 19:48 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall auf der B413 bei Dierdorf (Landkreis Neuwied) ist ein 77 Jahre alter Mann gestorben. Ein 69 Jahre alter Fahrer war am Freitagnachmittag mit seinem Wagen aus bisher nicht bekannter Ursache in den Gegenverkehr gekommen, wie die Polizei mitteilte. Sein Auto stieß frontal mit dem Wagen des 77-Jährigen zusammen, der aus Richtung Dierdorf kam. Der Mann starb an der Unfallstelle. Die Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch der 69-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am Abend war die B413 zunächst noch gesperrt. Die Arbeiten vor Ort dauerten an. Eine Umleitung wurde ausgeschildert.