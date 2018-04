Fußball

Bochum mit viertem Sieg in Serie: 3:2 gegen Kaiserslautern

13.04.2018, 21:08 Uhr | dpa

Der VfL Bochum hat seinen Höhenflug in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Am Freitag bezwang die Mannschaft von Trainer Robin Dutt den Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern mit 3:2 (2:1) und kletterte durch den vierten Sieg in Serie vorerst auf den fünften Platz. Kaiserslautern versuchte, sich mit Leidenschaft gegen den drohenden Abstieg zu wehren, agierte aber glücklos. Vor 23 042 Zuschauern in Bochum waren die Pfälzer durch Halil Altintop (8. Minute) und Stipe Vucur (48.) erfolgreich. Lukas Hinterseer (18.), FCK-Profi Osayamen Osawe (27./Eigentor) und Kevin Stöger (81.) markierten die Treffer für Bochum.