Notfälle

Zwei Tote in Kölner Restaurant: Hintergründe unklar

14.04.2018, 08:38 Uhr | dpa

Nach dem Fund zweier Leichen im Keller eines Kölner Restaurants sind die Hintergründe noch unklar. "Wir ermitteln - und zwar in alle Richtungen", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Bei den Toten handle es sich um einen Mann und eine Frau. Beide waren 50 Jahre alt. Am Freitagabend sei ein Notruf eingegangen, daraufhin seien Beamte in das Restaurant in der Friedrich-Karl-Straße im Stadtteil Niehl gefahren. Wie der Mann und die Frau starben und in welcher Beziehung sie zueinander standen, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zitierte einen Restaurant-Besucher, der Schüsse gehört haben will.