Kommunen

Der ewige Bürgermeister Saxe nimmt Abschied

14.04.2018, 08:59 Uhr | dpa

Am 30. April endet nach 18 Jahren die Amtszeit von Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe (SPD). Er war der erste direkt gewählte Verwaltungschef der Stadt. Das Amt sei eine tolle Aufgabe gewesen und habe ihm viel Freude bereitet, sagte der 64-Jährige, der nicht für eine vierte Amtszeit kandidiert hatte. In seiner Amtszeit sei es ihm unter anderem gelungen, neue Unternehmen anzusiedeln, die Arbeitslosenquote von 20 auf rund sieben Prozent zu senken und die ehemals zerrütteten Finanzen zu ordnen, sagte der scheidende Bürgermeister im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Sein Nachfolger Jan Lindenau (SPD) übernimmt am 1. Mai das Amt des Bürgermeisters. Saxe verabschiedet sich am 26. April mit einer After-Work-Party von Mitarbeitern und Bürgern.