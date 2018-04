Unfälle

Tod im Weinberg: Traktor erdrückt Mann

14.04.2018, 10:48 Uhr | dpa

Ein 61 Jahre alter Traktorfahrer ist in einem Weinberg an der Saar ums Leben gekommen. Seine Zugmaschine hatte sich in dem steilen Gelände überschlagen und ihn unter sich begraben, wie die Polizei in Trier am Samstag mitteilte. Retter brachten den schwer verletzten Mann noch in ein Krankenhaus, dort starb er kurz darauf. Wie es zu dem Unfall am Freitag in Ayl kam, war zunächst unklar. Der Weinberg ist Teil der berühmten Lage Ayler Kupp.