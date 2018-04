Umweltpolitik

Ex-Grenzstreifen: BUND warnt vor Scheitern von Gesetz

14.04.2018, 10:08 Uhr | dpa

Der Umweltverband BUND drängt bei der Ausweisung des einstigen innerdeutschen Grenzstreifens in Thüringen als Nationales Naturmonument auf Eile. "Unser Eindruck ist, dass das Ganze im Moment auf die lange Bank geschoben wird", sagte BUND-Landesgeschäftsführer Burkhard Vogel der Deutschen Presse-Agentur. "Das birgt die Gefahr, dass das Gesetz noch scheitert." Der Gesetzentwurf der Landesregierung, mit dem das sogenannte grüne Band unter Schutz gestellt werden soll, liegt seit September 2017 im Landtag. In Thüringen verlaufen 763 Kilometer des ehemaligen Grenzstreifens. Eine Landesversammlung des BUND beschäftigt sich am Samstag mit dem Thema.