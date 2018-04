Brände

Feuer in Jugendherberge auf Norderney

14.04.2018, 10:19 Uhr | dpa

In einer Jugendherberge auf Norderney hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. 36 Gäste konnten sich rechtzeitig retten, verletzt wurde niemand. Im Keller waren Teile eines Blockheizkraftwerkes in Brand geraten, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, das Feuer wurde aber schnell gelöscht. Die Bewohner kamen zunächst im Feuerwehrhaus unter. Der stark verbrauchte Kellerbereich wurde belüftet. Die Gäste konnten dann in ihre Zimmer zurückkehren, nur der vom Feuer betroffene Bereich blieb gesperrt.