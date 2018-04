Parteien

Großer Rückhalt für Weil bei Vorstandswahl der SPD

14.04.2018, 15:39 Uhr | dpa

Die niedersächsische SPD hat Ministerpräsident Stephan Weil mit großer Mehrheit erneut zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Beim Landesparteitag am Samstag in Bad Fallingbostel erhielt der 59-jährige Jurist 192 von 204 Stimmen. Zuvor hatte Weil bei seiner Rede die SPD aufgefordert, sich noch stärker in der Mitte der Gesellschaft zu positionieren. Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles sagte, der niedersächsische Landesverband habe mit seiner Entschlossenheit im Landtagswahlkampf der gesamten SPD wieder Mut gemacht.

Die Wiederwahl Weils galt von vornherein als sicher. Bei der vorgezogenen Landtagswahl im Oktober hatte er die SPD nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU zum Sieg geführt. Dies war der einzige Erfolg für die Partei, die ansonsten im vergangenen Jahr schwer gebeutelt wurde. Weils Gewicht innerhalb der Bundes-SPD war danach deutlich gestiegen. In Anspielung auf die zurückliegenden Personalquerelen innerhalb der SPD sagte Weil nach seiner Wahl: "In Zeiten wie diesen sind solche Ergebnisse nicht selbstverständlich bei der deutschen Sozialdemokratie. Ich nehme die Wahl mit großer Freude an."

In seiner Rede appellierte Weil an die Sozialdemokraten, sich noch stärker in der Mitte der Gesellschaft zu positionieren. "Gesellschaftliche Mitte - das ist für mich die überwältigende Mehrheit von Menschen, die jeden Tag für ihren Lebensunterhalt hart arbeiten müssen, am Arbeitsplatz oder in der Familie, oder die ein solches Arbeitsleben hinter sich haben oder sich darauf vorbereiten", sagte Weil. In dieser Mitte müsse sich die SPD "richtig breit machen".

Es sei bezeichnend, dass bei der Bundestagswahl nur 29 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder SPD gewählt hätten, bei der Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober aber 49 Prozent, so Weil. Die SPD müsse sich erneuern, wenn sie nach oben kommen wolle. Die niedersächsische SPD habe an die Bundespartei die Erwartung, dass sie programmatisch, organisatorisch und vom Auftritt her besser werde.

Die designierte SPD-Bundeschefin Andrea Nahles würdigte die "starke Rolle", die die Niedersachsen-SPD in den vergangenen 12 Monaten gespielt habe. Sie erinnerte an den plötzlichen Wegfall der rot-grünen Regierungsmehrheit im August durch den Wechsel der grünen Landtagsabgeordneten Elke Twesten zur CDU. Dadurch war die vorgezogene Landtagswahl nötig geworden. "Ihr habt euch aufgerappelt, ihr habt Geschlossenheit gezeigt und gelebt, durchgekämpft, ihr hatten einen überzeugenden Spitzenkandidaten, und ihr habt damit die ganze SPD wieder aufgerichtet", sagte Nahles.

Auf dem Parteitag bestimmten die Delegierten ebenfalls mit deutlicher Mehrheit Umweltminister Olaf Lies, die Fraktionsvorsitzende Johanne Modder, die beiden Landtagsabgeordneten Petra Emmerich Kopatsch und Ulrich Watermann sowie Petra Tiemann zu stellvertretenden Vorsitzenden.

Knapper fiel das Votum für den neuen Generalsekretär Alexander Saipa aus. Der 41-jährige Landtagsabgeordnete aus Goslar erhielt 125 von 200 abgegebenen Stimmen. Die Jusos hatten zuvor kritisiert, dass der Vorstand für diesen Posten keine Frau vorschlagen hatte. Der 41-jährige promovierte Chemiker Saipa übernimmt die Nachfolge von Detlef Tanke (62) aus Gifhorn, der bereits vor längerem seinen Rückzug angekündigt hatte.