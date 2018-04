Parteien

Ministerpräsident Weil appelliert an seine Partei

14.04.2018, 12:08 Uhr | dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat an seine Partei appelliert, sich noch stärker in der Mitte der Gesellschaft zu positionieren. "Gesellschaftliche Mitte - das ist für mich die überwältigende Mehrheit von Menschen, die jeden Tag für ihren Lebensunterhalt hart arbeiten müssen, am Arbeitsplatz oder in der Familie, oder die ein solches Arbeitsleben hinter sich haben oder sich darauf vorbereiten", sagte Weil heute beim Landesparteitag der Niedersachsen-SPD in Bad Fallingbostel. In dieser Mitte müsse sich die SPD "richtig breit machen".

Es sei bezeichnend, dass bei der Bundestagswahl nur 29 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder SPD gewählt hätten, bei der Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober aber 49 Prozent, so Weil. Die SPD müsse sich erneuern, wenn sie nach oben kommen wolle. Die niedersächsische SPD habe an die Bundespartei die Erwartung, dass sie programmatisch, organisatorisch und vom Auftritt her besser werde.

Auf dem Parteitag in Bad Fallingbostel wählt die Niedersachsen-SPD einen neuen Vorstand. Die Wiederwahl Weils gilt als sicher. Dem 59-jährigen Juristen aus Hannover gelang bei der Landtagswahl im Oktober nach einer spektakulären Aufholjagd gegen die CDU der Wahlsieg - der einzige Triumph für die SPD im vergangenen Jahr.