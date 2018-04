Parteien

Niedersächsische SPD beginnt mit Landesparteitag

14.04.2018, 10:48 Uhr | dpa

Die niedersächsische SPD ist heute zur Wahl eines neuen Landesvorstandes in Bad Fallingbostel zusammengekommen. Es gilt als sicher, dass Ministerpräsident Stephan Weil erneut zum Landesvorsitzenden gewählt wird. Dem 59-jährigen Juristen aus Hannover gelang bei der Landtagswahl im Oktober nach einer spektakulären Aufholjagd gegen die CDU der Wahlsieg. Vor der Vorstandswahl wird die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, zu den Delegierten sprechen. Nahles kandidiert für den SPD-Vorsitz, eine Entscheidung darüber soll auf dem SPD-Sonderparteitag am 22. April in Wiesbaden fallen.