Ex-Ministerin Kuder führt Weissen Ring in MV

14.04.2018, 12:19 Uhr | dpa

Die frühere Justizministerin Uta-Maria Kuder steht fortan an der Spitze der Opferhilfe-Organisation Weisser Ring in Mecklenburg-Vorpommern. Auf der heutigen Mitgliederversammlung in Neubrandenburg erhielt die 60-Jährige 22 von 24 Stimmen. Sie tritt die Nachfolge von Innenstaatssekretär Thomas Lenz an, der den Landesverband mehr als zehn Jahre lang geführt hatte, dieses Ehrenamt nach eigenen Angaben nun aber aus Zeitgründen abgeben musste. Zu Stellvertretern wurden mit Martin Stemmler von der Insel Rügen und Manfred Dachner aus Neubrandenburg zwei langjährige Mitarbeiter der Hilfsorganisation gewählt.

Kuder verwies nach ihrer Wahl darauf, dass sie schon als Justizministerin der vorrangig aus Spenden und Beiträgen finanzierten Opferhilfe große Aufmerksamkeit gewidmet habe. Ihre neue Aufgabe sehe sie darin, das öffentliche Bewusstsein für die Arbeit des Weissen Rings zu schärfen und neue engagierte Mitstreiter zu gewinnen. "Wir müssen noch deutlicher zeigen, wofür der Weisse Ring steht, und wie wichtig seine Arbeit für Menschen in Notlagen ist", sagte die frühere CDU-Politikerin.

Die Hilfsorganisation, die Kriminalitätsopfer dabei unterstützt, das Erlebte zu verarbeiten und ihr Recht durchzusetzen, verzeichnet auch in Mecklenburg-Vorpommern einen Mitgliederschwund. Nach eigenen Angaben sank die Zahl der Mitarbeiter in den landesweit 17 Außenstellen binnen weniger Jahre von rund 150 auf jetzt 118. "Wir wollen das dichte Netz an Hilfsangeboten erhalten und dort sein, wo Opfer Unterstützung brauchen", betonte Kuder.

Berichte über mutmaßliche sexuelle Übergriffe eines leitenden Organisationsmitglieds in Lübeck auf Hilfesuchende hatten jüngst für Negativschlagzeilen gesorgt. "Natürlich müssen wir bei unserer Tätigkeit, die große Sensibilität und grundsätzliches Vertrauen voraussetzt, genau hinschauen, wer zu uns kommt. Und wir müssen für eine gute Ausbildung der Helfer sorgen. Nur so können wir wirksam helfen und glaubwürdig bleiben", betonte die neue Verbandschefin.

Der vorrangig aus Spenden und Beiträgen finanzierte, ehrenamtlich tätige Weisse Ring half im vorigen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern laut Jahresbericht 400 Kriminalitätsopfern. 2016 waren es noch 450. Jeweils ein Drittel der Betreuten sind den Angaben zufolge Opfer von Körperverletzungen und von sexueller Gewalt. Im Jahr 2017 erhielten 259 Opfer von Straftaten finanzielle Hilfen in Höhe von insgesamt 142 000 Euro. Der Landesverband profitiert dabei stark vom Zuschüssen des Bundesverbandes. Denn die Einnahmen aus Beiträgen der 650 Mitglieder, aus Spenden und Bußgeldern betrugen im Land nur 70 000 Euro.