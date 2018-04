Unfälle

Stichflamme in Motorenwerk: Drei Verletzte

14.04.2018, 11:58 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall in einem Motorenwerk in Arnstadt sind am Samstagmorgen drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war es am frühen Morgen bei dem Autozulieferer zu einer Explosion und einer Stichflamme einer Maschine gekommen, als die Produktion schon beendet war und die Arbeiter mit Aufräumungsarbeiten beschäftigt waren. Die drei Verletzten wurden ambulant ärztlich behandelt. Zwei von ihnen erlitten laut Polizei einen Hörschaden. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, zur Höhe des Sachschadens gab es keine Angaben. Der MDR hatte zuvor darüber berichtet.