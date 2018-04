Demonstrationen

Kriegsgegner demonstrieren gegen Militärschlag auf Syrien

14.04.2018, 12:19 Uhr | dpa

Nach den Angriffen auf Ziele in Syrien haben in Frankfurt Menschen gegen den Militärschlag demonstriert. Nach Angaben der Polizei versammelten sich am Samstag knapp 100 Kriegsgegner vor dem Hauptbahnhof und zogen friedlich zur Paulskirche. Unter dem Motto "Nein zum Krieg. Die Waffen nieder." warnten sie vor einer Eskalation des Konflikts. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die Friedens- und Zukunftswerkstatt.

Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten in der Nacht zum Samstag Ziele in Syrien angegriffen. Dies wird mit Vergeltung für den Einsatz von Chemiewaffen begründet, für den der Westen Syriens Regierung unter Baschar al-Assad verantwortlich macht und bei dem zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Russland ist einer der engsten Verbündeten der syrischen Regierung.