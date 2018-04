Unfälle

Autobahn 49 nach Unfall mit vier Autos gesperrt

14.04.2018, 12:28 Uhr | dpa

Nach einem Zusammenstoß von vier Autos ist die Autobahn 49 in Richtung Kassel komplett gesperrt worden. Nach Angaben der Feuerwehr in Kassel wurden zwei Menschen verletzt, einer von ihnen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall am Samstag kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.