Unfälle

Autofahrer bei Zusammenstoß mit Regionalzug im Glück

14.04.2018, 12:28 Uhr | dpa

Bei einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang nahe Sömmerda hat ein Autofahrer Glück im Unglück gehabt. Der 47-Jährige hatte am Freitagabend zwischen Frohndorf und Wenigensömmern eine von links nahende Regionalbahn übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Zug mit drei Passagieren erfasste das Auto und riss es ein Stück mit. Verletzt wurde niemand. Den Gesamtschaden an Zug und Auto bezifferte die Polizei auf rund 15 000 Euro.