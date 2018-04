Notfälle

Frau in Crimmitschau durch Hundeattacke verletzt

14.04.2018, 13:58 Uhr | dpa

Eine Frau ist in Crimmitschau von einem Hund angefallen und verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die 55-Jährige am Vortag den Hof eines Grundstücks betreten, woraufhin zwei große Mischlingshunde auf dem Nachbargrundstück anschlugen. Einer der Hunde habe dann den 1,20 Meter hohen Zaun übersprungen und die Frau angegriffen. Durch die Attacke erlitt die 55-Jährige den Angaben zufolge Verletzungen am Oberkörper, die ambulant behandelt wurden. Gegen die 34 Jahre alte Hundehalterin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.