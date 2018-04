Parteien

Sachsens CDU will Gesundheitsversorgung verbessern

14.04.2018, 14:08 Uhr | dpa

Sachsens CDU will Lücken in der medizinischen Versorgung verhindern. Dazu verabschiedete die Union auf einer Klausur in Lichtenwalde (Landkreis Mittelsachsen) ein Positionspapier unter dem Titel "Von der Hebamme bis zum Pfleger: Wir stärken die Gesundheitsversorgung in Sachsen". Es formuliert auf fünf Seiten nicht nur Anforderungen und Ziele, sondern auch konkrete Maßnahmen. So soll die Zahl der Studienplätze für Medizinstudenten deutlich steigen, um dem Mangel an Ärzten zu begegnen.

Für Menschen mit Behinderungen soll der barrierefreie Zugang zu medizinischen Einrichtungen mit mehr Geld als bisher ausgebaut werden. An drei Standorten in Sachsen sollen gynäkologische Spezialambulanzen für Frauen mit schweren Beeinträchtigungen gefördert werden. Ein ganzer Abschnitt in dem Positionspapier ist der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gewidmet.