Verkehr

Siegerland-Autobahn nach Brückensprengung weiterhin gesperrt

14.04.2018, 15:49 Uhr | dpa

Zwei über die A45 führende Brücken sind in der Nacht zum Samstag gesprengt worden. Die vielbefahrene Autobahn zwischen Wetzlar und Siegen war dazu bereits am Freitagabend komplett gesperrt worden, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Wie ein Sprecher der Polizei in Gießen am Samstag sagte, sei die Sprengung erfolgreich verlaufen. Bis Sonntag (14.00 Uhr) sollte der entstandene Schutt abtransportiert werden, damit die Strecke wieder freigegeben werden kann.

Die beiden zwölf Meter breiten Brücken der Bundesstraße 54 waren in die Jahre gekommen und mussten erneuert werden. Um die unter ihnen verlaufende Autobahn zu schützen, wurde diese mit einer 70 Zentimeter dicken Schicht aus Schottermaterial abgedeckt.