Freizeit

Hohenwarte-Stausee mit Motorrädern auf Hochseil überquert

14.04.2018, 16:38 Uhr | dpa

Hochseilartisten haben den Hohenwarte-Stausee in Thüringen in bis zu 40 Meter Höhe mit Motorrädern auf dem Drahtseil überquert. Rund 6800 Schaulustige beobachteten nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag das Spektakel der Thüringer Akrobatikgruppe "Geschwister Weisheit", bei dem sich drei Seile auf einer Länge von 227 Metern zwischen Altenroth und Linkenmühle (Saale-Orla-Kreis) über dem Wasser spannten. Mit drei Motorrädern fuhren Mitglieder der Gothaer Hochseiltruppe, die auf eine mehr als 100-jährige Familientradition verweisen kann, auf dem 14 Millimeter schmalen Seil über das "Thüringer Meer".

Mit der Aktion warben sie für den Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg (1939-1945) von der deutschen Wehrmacht auf dem Rückzug gesprengten Brücke an dieser Stelle. Die in den 1930er Jahren angelegte Hohenwarte-Talsperre in Südostthüringen ist eine der größten in Deutschland. Die aufgestaute Saale schlängelt sich hier auf 27 Kilometern durch die Täler des Thüringer Schiefergebirges. Der Stausee ist beliebt bei Wassersportlern und Erholungsuchenden.