Musik

Limburger Bischof lobt Kritik an Echo für Rapper

14.04.2018, 17:09 Uhr | dpa

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Limburger Bischof Georg Bätzing hat die Kritik an der Auszeichnung der beiden Rapper Kollegah und Farid Bang mit einem Echo begrüßt. Er sei dankbar, dass sich ein "Aufstand der Vernünftigen" gegen die über Musik transportierten Ideologien formiert habe, sagte der Geistliche am Samstag bei einem Besuch der Frankfurter Musikmesse. "In unserem Land sollen alle Menschen frei leben können. Das friedliche Miteinander, die unterschiedlichen Kulturen machen uns reich, nicht arm", sagte er.

Kollegah und Farid Bang waren am Donnerstagabend für ihr Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" in der Kategorie Hip-Hop/Urban National ausgezeichnet worden. In dem Album kommen die Textzeilen "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" und "Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow" vor. Die Auszeichnung war deutschlandweit auf Kritik gestoßen.