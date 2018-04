Kriminalität

Auto kollidiert mit Straßenbahn in Rostock: keine Verletzten

14.04.2018, 17:38 Uhr | dpa

Bei einem Unfall in Rostock ist ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Der 49-jährige Autofahrer hat am Samstag beim Rechtsabbiegen die parallel fahrende Straßenbahn übersehen, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, hatten die Fahrgäste die Straßenbahn bereits verlassen. Es sei niemand verletzt worden.

Beim Zusammenstoß schob die Bahn das Auto gegen einen Ampelmast in der Kreuzung. Während die Straßenbahn ihre Fahrt fortsetzen konnte, musste der Wagen abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde mit mehr als 15 000 Euro angegeben.