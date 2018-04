Handball

HC Rödertal feiert im 21. Spiel den ersten Bundesliga-Punkt

14.04.2018, 19:48 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des HC Rödertal haben im 21. Spiel den ersten Punkt in der Bundesliga geholt. Das Aufsteiger-Team von Trainer Maximilian Busch erkämpfte am Samstag daheim ein 26:26 (13:11) gegen den Tabellenvorletzten Neckarsulmer SU. Rödertal bleibt allerdings auch nach dem ersten Erfolgserlebnis abgeschlagener Letzter. Die Rödertalbienen waren durch das Aus des HC Leipzig in die erste Liga gerückt.