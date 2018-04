Unfälle

22-Jähriger Motorradfahrer verunglückt tödlich

14.04.2018, 19:58 Uhr | dpa

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist am Samstag auf der B500 im Nordschwarzwald tödlich verunglückt. Er kam am Nachmittag im Bereich einer Kuppe und Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Sitzbank aus Beton und geriet dann ins Unterholz, wie die Polizei mitteilte. Für den jungen Mann kam jegliche Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle zwischen Ruhestein und Schliffkopf.