Eishockey

Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft unterliegt Slowakei

14.04.2018, 20:39 Uhr | dpa

Ohne Silbermedaillengewinner hat das deutsche Eishockey-Nationalteam im dritten WM-Test die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Im ersten Heim-Auftritt nach der Olympia-Sensation verlor die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm gegen die Slowakei unglücklich 1:2 (0:0, 1:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Nicolas Krämmer (39. Minute) war am Samstag vor 2750 Zuschauern in der ausverkauften Halle in Weißwasser einziger Torschütze für die Gastgeber (39. Minute). Bereits am Sonntag (17.00 Uhr/Sport1) spielt die Auswahl erneut gegen die Slowaken, die bei der Weltmeisterschaft vom 4. bis 20. Mai in Dänemark in der anderen Vorrundengruppe antreten.