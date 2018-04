Handball

Dessaus Handballer verlieren Heimspiel gegen Hagen

14.04.2018, 21:59 Uhr | dpa

Der Dessau-Roßlauer HV kommt in der Rückrunde der 2. Handball-Bundesliga nicht in Tritt. Die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas verlor am Samstag zuhause gegen den bisherigen Tabellen-14. Eintracht Hagen mit 26:28 (12:15) und muss nach der 16. Saisonniederlage befürchten, in den Abstiegsstrudel zu geraten. Vor knapp 1000 Zuschauern lagen die Gastgeber nur in der Anfangsphase in Führung (7:5, 13.). Durch einen 6:0-Lauf auf 11:7 (20.) hatte Hagen vor der Pause für eine Vorentscheidung gesorgt. Beim DRHV überzeugten Vincent Sohmann (5) und Marek Vanco (4). Bei den Gästen waren Keeper Tobias Mahncke (elf Paraden), Jan von Boenigk (9) und Sören Kress (5) die erfolgreichsten Spieler.